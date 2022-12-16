Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг, 15-го декабря выступил с заявлением о том, что деятельности частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» якобы мешает миротворческим группам ООН в Африке. Об этом сообщает ТАСС.
По словам политика, «была задокументирована эксплуатация ресурсов», а также вмешательство в миротворческие операции, проводимые ООН. Блинкен также отметил, что существует длинный перечень «плохих поступков» вагнеровцев.
Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди в авторской колонке для ФАН выразила мнение о том, что Вашингтону следует повнимательнее изучить свой собственный «перечень плохих поступков».
Для США практика прокси-войн является частью государственной политики. Колонка Ольги Ковитиди
Упоминание ЧВК «Вагнер» на полях Вашингтонского саммита США – Африка является признанием профессионализма российских «музыкантов».
США, для которых практика прокси-войн является неотъемлемой частью государственной политики и активным инструментом внешнеполитического влияния, вначале следует внимательно изучить свой «перечень плохих поступков», прежде чем упоминать российские ЧВК.
Для России неудивительно, что именно США, принявшие участие в вооруженных конфликтах в Афганистане, Ираке, Иране, Ливии и ещё по меньшей мере 17 странах с использованием прокси-сил, наземных сил или воздушных ударов и имеющие колоссальный опыт «вмешиваться в миротворческие операции ООН, подвергая опасности миротворцев, подвергая опасности сотрудников ООН», так расстроены слаженной работой ЧВК «Вагнер».