Признание профессионализма «музыкантов»: Ольга Ковитиди о словах Блинкена про ЧВК «Вагнер»

Для России неудивительно, что именно США, принявшие участие в вооруженных конфликтах в Афганистане, Ираке, Иране, Ливии и ещё по меньшей мере 17 странах с использованием прокси-сил, наземных сил или воздушных ударов и имеющие колоссальный опыт «вмешиваться в миротворческие операции ООН, подвергая опасности миротворцев, подвергая опасности сотрудников ООН», так расстроены слаженной работой ЧВК «Вагнер».