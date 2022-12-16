Неизвестные войны Антона Деникина

Но Деникин не унывает. Его стрелковую бригаду весной 1915 года переформировывают в дивизию – тоже «Железную». А в сентябре того же года под Луцком на Волыни деникинская дивизия атаковала втрое превосходящие силы австрийцев и отбросила их за реку Горынь, очистив подступы к городу. Собственно, Деникин вообще не должен был брать Луцк – эта задача стояла перед 30-м корпусом генерала Андрея Зайончковского, у которого с Деникиным была сильная взаимная неприязнь. Зайончковский на радостях от такой новости выпустил приказ, в котором как бы между делом упомянул, что деникинцы взять город все равно не смогли бы, поэтому данную задачу поручили именно его корпусу. Естественно, об этом тут же узнал Деникин, и буквально рассвирепел. Движимый желанием во что бы то ни стало опередить конкурента и недруга, он ранним утром 23 сентября повел «Железную» дивизию на штурм города, лично возглавив атаку на своем автомобиле. Нападение вышло настолько лихим, что Луцк был взят сразу, одним наскоком, после чего Деникин первым делом телеграфировал Брусилову, сообщив, что взял в плен 9 773 солдата и 158 офицеров противника. При этом, сама деникинская 4-я стрелковая дивизия насчитывала примерно столько же солдат, так что штурмующие овладели городом, имея 1 к 1 против обороняющихся. Зайончковский, правда, телеграфировал Брусилову, что это именно он взял Луцк, на что командующий армией ответил язвительной ремаркой «и взял там в плен генерала Деникина». Смех-смехом, но при штурме Луцка Деникин мог погибнуть – в помещение, где располагался его временный штаб, влетела австрийская граната, но – не взорвалась. Позже командование прикажет оставить город, добытый в результате столь лихой атаки.