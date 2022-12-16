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В Сети опубликованы кадры из самолета, на которых виден дым от взрывов на Украине

Армия
В Сети опубликованы кадры из самолета, на которых виден дым от взрывов на Украине

Столбы черного дыма, которые поднимались на Украине из-за взрывов на объектах инфраструктуры, были замечены журналисткой одного из украинских изданий, летевшей на самолете.

Сообщается, что женщина заметила четыре столба дыма из иллюминатора самолета авиакомпании WizzAir, когда летела над Молдавией. Она сняла произошедшее на видео и опубликовала в Сети, однако, когда были сделаны кадры осталось неизвестным.

Напомним, что утром, 16 декабря, украинские СМИ сообщали о воздушной тревоге во всех областях страны. Также известно, что в нескольких регионах Украины прозвучали взрывы на объектах инфраструктуры, в том числе и в Киеве.
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