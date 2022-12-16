Мужчина в темной кожаной куртке украл одежду из «Спортмастера» в Петербурге и попал на видео

Грабитель пришел в магазин с ножом, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах Северной столицы. Когда злоумышленник выходил из помещения с вещами, ему попытался помешать охранник «Спортмастера», но не решился из-за ножа в руках преступника. На улице подозреваемый сел в машину и скрылся. Сотрудники магазина написали заявление в полицию.