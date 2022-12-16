Глава Росгосцирка рассказал о судьбе блокадной подстанции на набережной Фонтанки

Здание исторической подстанции на набережной реки Фонтанки в Петербурге передали в управление Российской государственной цирковой компании. Директор организации Сергей Беляков рассказал о дальнейшей судьбе этого места.
И хотя окончательное решение о том, что будет в здании подстанции, еще не принято, но там обязательно сохранят историю этого места. В качестве одного из вариантов рассматривается перенос на набережную Фонтанки действующего Музея циркового искусства.
«Благодаря этому мы освободим место в Цирке Чинизелли, поэтому и зрителям, и артистам будет удобнее передвигаться по зданию цирка», — отметил Беляков в беседе с газетой «Петербургский дневник».
Также в блокадной подстанции можно разместить детскую цирковую школу с манежем. Третий вариант — сохранить военную историю этого места и организовать тематическую экспозицию, резюмировал глава Росгосцирка.