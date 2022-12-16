МИД России счел бесчеловечным актом покушение на главу Русского дома в ЦАР Сытого

Министерство иностранных дел России прокомментировало покушение на жизнь главы Русского дома в Банги, патриота РФ Дмитрия Сытого.
По словам заместителя главы российского внешнеполитического ведомства Михаила Богданова, покушение на Сытого следует расценивать как бесчеловечный террористический акт, требующий решительного осуждения. Официальная Москва сделает все возможное, чтобы найти организаторов этого преступления, подчеркнул замминистра.
Российская сторона, как указал Богданов, не станет проявлять страх перед террористами. Русский дом в Центральноафриканской Республике не будет закрыт, подытожил он.
Ранее бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что обратился в российский МИД из-за покушения на Дмитрия Сытого. Предприниматель потребовал проверки Франции и Соединенных Штатов на терроризм.