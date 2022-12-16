МК: ручка с именем Паисия Святогорца стала самым популярным подарком у чиновников Кремля

Как пишут журналисты «Московского Комсомольца» перед новогодними праздниками в Кремле и других ведомствах России начался хаос. Каждый пытается найти подходящий презент не только для коллег, но и для руководства. Чаще всего подарками становятся книги, фарфоровые и стеклянные изделия. Однако есть аксессуар, которые наиболее популярен у российских госслужащих.