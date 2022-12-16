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МК: ручка с именем Паисия Святогорца стала самым популярным подарком у чиновников Кремля

Политика
МК: ручка с именем Паисия Святогорца стала самым популярным подарком у чиновников Кремля

Дарить подарки на Новый год принято не только в обществе обычных россиян, но и среди государственных служащих страны. Как оказалась, есть одна необычная вещица, которая является «знаком вхожести в Кремль».

Как пишут журналисты «Московского Комсомольца» перед новогодними праздниками в Кремле и других ведомствах России начался хаос. Каждый пытается найти подходящий презент не только для коллег, но и для руководства. Чаще всего подарками становятся книги, фарфоровые и стеклянные изделия. Однако есть аксессуар, которые наиболее популярен у российских госслужащих.

«Особой популярностью у знающих людей пользуется ручка (6,5 тыс руб) с именем Паисия Святогорца — афонского старца, предсказавшего Третью мировую войну, по завершении которой Россия должна возродиться как великая держава», — пишут авторы

Примечательно, что среди книг наиболее популярны экземпляры об охотничьем ремесле и исторические сборники.
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