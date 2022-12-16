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Невеста сына Наташи Королевой и Тарзана показалась на публике без трусов

Общество
Невеста сына Наташи Королевой и Тарзана показалась на публике без трусов

Возлюбленная артистов Наташи Королевой и Тарзана Архипа Анна Волынкина, известная под псевдонимом Мелисса Фокс, вышла в свет в провокационном платье. Девушка гуляла на публике без нижнего белья.

Фокс выбрала для мероприятия синее платье с разрезом практически до талии. Наряд предполагает не использовать нижнее белье. Впрочем, это ни чуть не смутило невесту сына звездной пары.

Как пишет kp.ru, девушка поделилась с поклонниками небольшим роликом, показав стройную фигуру в пикантном платье. Не все фанаты одобрили откровенное платье блогера и призвали ее быть скромнее.
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