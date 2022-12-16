Полиция Ульяновска раскрыла ограбление магазина пятилетней давности

В УСК России по Ульяновску рассказали, как удалось задержать осторожного грабителя.
По данным ведомства, в августе 2017 года на месте преступления грабитель, похитивший две тысячи рублей из кассы магазина на улице Жуковского в Заволжье, не оставил явных улик, действуя в перчатках. Но на брошенном пакете обнаружились его биоматериалы, сообщают «Главные новости Ульяновска».
Это и помогло криминалистам вычислить преступника по ДНК. Когда осенью 2022 года полиция задержала 31-летнего жителя Заволжского района по подозрению в незаконном сбыте наркотиков, его ДНК сравнили с образцами пятилетней давности. Совпадение оказалось полным. Теперь налетчик предстанет перед судом.