Полиция Ульяновска раскрыла ограбление магазина пятилетней давности

По данным ведомства, в августе 2017 года на месте преступления грабитель, похитивший две тысячи рублей из кассы магазина на улице Жуковского в Заволжье, не оставил явных улик, действуя в перчатках. Но на брошенном пакете обнаружились его биоматериалы, сообщают «Главные новости Ульяновска».