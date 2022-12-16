«Грани свободы» с Мирой Тэрада. Малек Дудаков

На главный вопрос, который всех волнует, ─ поменяет ли Америка свою политику в отношение Украины, Малек прогнозирует: серьезных изменений ждать не стоит. Подвижки в вопросе могут быть только в связи с причинами, лишь косвенно связанными с минувшими выборами.