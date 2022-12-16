«Грани свободы» с Мирой Тэрада. Малек Дудаков

В новом выпуске передачи «Грани свободы» ведущая Мира Тэрада побеседовала с политологом-американистом Малеком Дудаковым. Гость ответил на вопросы Миры по самой актуальной на глобальной арене повестке. Главная тема ─ минувшие выборы в США.
Недавние выборы в американский Конгресс не обернулись ожидаемой «красной волной». Голоса между республиканцами и демократами распределились практически поровну. Дудаков рассказал, почему при низких рейтингах Байдена и общей неблагополучной ситуации в Соединенных Штатах избиратели все-таки проголосовали за демократов. По словам политолога, в предвыборной кампании Байден всячески демонизировал оппонентов, называя фашистами, чем ему и удалось запугать некоторую часть электората.
На главный вопрос, который всех волнует, ─ поменяет ли Америка свою политику в отношение Украины, Малек прогнозирует: серьезных изменений ждать не стоит. Подвижки в вопросе могут быть только в связи с причинами, лишь косвенно связанными с минувшими выборами.
Америка использует Европу, как рычаг давления на Китай и Россию. Скажется ли ослабление ее позиций на мировой гегемонии США? Малек Дудаков считает, что ухудшение европейской экономической ситуации не станет угрозой для прочного положения Америки. В этом отношении США сознательно держались линии ослабления конкурента, и сейчас Европа утратила политическую субъектность.
О том, утратят ли свои позиции США в Тихоокеанском регионе и какого развития ожидать в ситуации с поддержкой Украины в конфликте с Россией ─ подробно в новом выпуске «Граней свободы» с Мирой Тэрада.