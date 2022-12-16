Балерина Анастасия Волочкова сравнила нового избранника с Николаем II

Заслуженная артистка России, 46-летняя балерина и танцовщица Анастасия Волочкова представила поклонникам своего нового избранника, покорившего ее в образе Деда Мороза — бизнесмена Дмитрия.
Как рассказала селебрити изданию Teleprogramma.pro, все началось с того, что он привез сладости на один из организованных ею благотворительных спектаклей.
«Мы начали с ним общаться. Этого человека зовут Дмитрий, и он сразу произвел на меня впечатление своей добротой и готовностью помочь. Я пригласила его в гости», — рассказала она, уточнив, что свадьбу они пока не планируют.
Балерина добавила, что ее новый избранник очень похож на Николая II, изображенного на одной из фресок в ее гостиной. Звезда восприняла это как знак судьбы.