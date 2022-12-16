Зеленский потребовал от Баха полную изоляцию российских спортсменов на международной арене

Политик обратился накануне с открытым письмом к организации с просьбой не допускать россиян и белорусов до участия в летних Олимпийских играх — 2024, которые пройдут в Париже. Кроме этого, Зеленский требовал полной изоляции российских спортсменов на мировой арене. Бах в ответ на это напомнил о главном правиле олимпийского движения об объединении спортсменов, сообщает пресс-служба МОК.