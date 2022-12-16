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Зеленский потребовал от Баха полную изоляцию российских спортсменов на международной арене

Спорт
Зеленский потребовал от Баха полную изоляцию российских спортсменов на международной арене

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха полной изоляции российских спортсменов.

Политик обратился накануне с открытым письмом к организации с просьбой не допускать россиян и белорусов до участия в летних Олимпийских играх — 2024, которые пройдут в Париже. Кроме этого, Зеленский требовал полной изоляции российских спортсменов на мировой арене. Бах в ответ на это напомнил о главном правиле олимпийского движения об объединении спортсменов, сообщает пресс-служба МОК.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила просьбу Зеленского выступить с видеообращением к болельщикам и участникам финала Чемпионата мира — 2022 в Катаре.
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