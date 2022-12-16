Глава ЦБ оценила вероятность замедления годовой инфляции в России

Годовая инфляция в России в ближайшие месяцы замедлится. Такое заявление сделала глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции, посвященной итогам заседания совета директоров регулятора, передает ТАСС.
По словам Набиуллиной, весной показатель годовой инфляции может дойти до 4%, однако он не будет отражать настоящую динамику цен на территории страны.
Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев ранее поделился прогнозами по сохранению ставки ЦБ на уровне 7,5 % годовых. Об этом сообщает «ФедералПресс».