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Глава ЦБ оценила вероятность замедления годовой инфляции в России

Экономика
Глава ЦБ оценила вероятность замедления годовой инфляции в России

Годовая инфляция в России в ближайшие месяцы замедлится. Такое заявление сделала глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции, посвященной итогам заседания совета директоров регулятора, передает ТАСС.

По словам Набиуллиной, весной показатель годовой инфляции может дойти до 4%, однако он не будет отражать настоящую динамику цен на территории страны.

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев ранее поделился прогнозами по сохранению ставки ЦБ на уровне 7,5 % годовых. Об этом сообщает «ФедералПресс».
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