Аналитик Разуеваев назвал лидеров по Корпоративному управлению 2022 года

Уходящий 2022 год изменил очень многое. Рецессия составит лишь 2-3%, при инфляции в 12-13% и стабильно сильном рубле. Результат намного лучше ожиданий. В апреле Минэкономразвития РФ считало, что в 2022 году ВВП упадет на 8,8%, а в мае – на 7,8%.
Однако, прозрачность компаний, которая традиционно считалась серьезным плюсом, теперь может стать серьезным минусом. Излишняя открытость часто делает компанию беззащитной перед санкционным ударом. Например, сегодня появилась информация о том, что США ввели блокирующие санкции против Владимира Потанина, принадлежащей ему холдинговой компании «Интеррос» и Росбанка, половиной которого она владеет. Росбанк приостановил операции в долларах, евро и дирхамах, сообщается в Telegram-канале кредитной организации.
Индекс акций широкого рынка Московской биржи, в который входят 100 ведущих по ликвидности бумаг, с начала года снизился на 42%. В плюсе только производители удобрений. Рост капитализации и соответственно отношение к миноритариям больше не приоритет у менеджмента и основных акционеров. Обнулить дивиденды можно очень легко, просто сославшись на сложную военно-политическую ситуацию. Еще одной проблемой является то, что российские инвестиционные компании часто связаны с торгуемыми голубыми фишками через структуру капитала или имеют собственные инвестиции в наиболее ликвидные активы. Соответственно в некоторых случаях можно говорить о предвзятом отношении к некоторым бумагам. Чем ценней будет мой независимый взгляд на данный вопрос. В своем анализе я делал упор, прежде всего, на соблюдение прав акционеров, деятельность органов управления и контроля и раскрытие информации перед частными инвесторами, ну и конечно история взаимоотношения эмитента с рынком, т.е. инвестиционным сообществом. Рейтинг построен так, чтобы отразить все основные сектора российской экономики.
Двадцать лет назад частные компании значительно выигрывали по качеству корпоративного управления у компаний с государственным участием. Лукойл и Сибнефть были намного более прозрачны и открыты рынку, чем Газпром или Роснефть. Однако, с тех пор многое изменилось. Гос. компании больше не выглядят советскими динозаврами и мало похожи на министерства. Плюс на рынке появились новые фишки – торговые сети, информационные технологии и.т.д. Проведение IPO/SPO автоматически обязывает эмитента быть более открытым рынку. При этом при прочих равных компания с хорошим корпоративным управлением торгуется с премией, а с плохим дисконтом к рынку. В уходящем году появился новый корпоративный риск. Неожиданное резкое увеличение налогов. Например, по итогам 2022 года, Газпром заплатит в бюджет всех уровней 5 триллионов рублей налогов. Капитализация компании ниже 4,9 триллиона. Интересно, в мире есть еще компании, у которых капитализация равна выплате налогов? Однако, данный риск связан с государством, а не эмитентом. Поэтому в данном контексте эмитент вряд ли заслуживает дисконта. Любая компания в большей или меньшей степени является заложницей политики властей. Лидеры корпоративного управления в России: 1. АК АЛРОСА, 2. АФК Система, 3. Positive Technologies, 4. Норильский Никель, 5. РусГидро, 6. Роснефть, 7. Аэрофлот, 8. ЛУКОЙЛ, 9. Сбер, 10 Ростелеком.
Лидером рейтинга является АК АЛРОСА. АК АЛРОСА создает условия для использования акционерами электронных средств связи при реализации ими своих прав. При определении размера дивидендов Общество ориентируется на показатели уровня долговой нагрузки и свободного денежного потока, определяемых по МСФО. Дивидендная политика Общества предусматривает наличие минимального уровня дивидендов по итогам года, ориентированного на показатели чистой прибыли, определяемой по МСФО. АК «АЛРОСА» раскрывает полную информацию о структуре собственников, владеющих акциями Компании. Федеральное правительство и Якутия владеет более 66% капитала компании, однако, это не мешает ей быть лучшей по корпоративному управлению в России. Государство собственник не хуже любого олигарха.
АФК «Система» демонстрирует высокий уровень раскрытия финансовой и нефинансовой информации о своей деятельности. Среди ключевых положительных моментов, характеризующих практику раскрытия информации, можно выделить следующие. Прозрачная структура акционерного капитала. Регулярные встречи и презентации для акционеров и инвесторов с участием членов органов управления. Раскрытие в полном объёме сведений о подконтрольных организациях и о существенных сделках. Совет директоров ежегодно рассматривает отчёт об оценке корпоративного управления. Ключевым активом АФК «Система» является другая первоклассная с точки зрения корпоративного управления фишка – телекоммуникационная группа МТС. В соответствии с высокой планкой прозрачности и отношения к инвесторам МТС провела IPO в США в далеком 2000 году. Для рейтинга я решил объединить две фишки, оставив в нем только материнскую компанию, хотя в принципе можно было и поместить в рейтинг МТС.
Positive Technologies – открытие 2022 года, сектор кибербезопасности, акции роста, с высокой прозрачностью бизнеса. Для программы мотивации сотрудников предполагается дополнительная эмиссия, но сумма ее будет не такой существенной, чтобы размыть серьезно доли акционеров или повлиять на котировки. Компания планирует публиковать не только финансовую, но и управленческую отчетность. А также выплачивает дивиденды, что непривычно для растущих компаний. В очень трудный для рынка период сентября 2022 года провела SPO на 1 млрд. руб. С начала года акции компании прибавили более 50%. На российских биржах в 2021 г. появилось восемь новых эмитентов – Fix Price, Европейский медицинский центр, Segezha Group, «Ренессанс Страхование», Softline, Cian, «СПБ Биржа» и Positive Technologies. Но только Positive Technologies смогла за год стать первоклассной голубой фишкой, что и нашло свое отражение в росте капитализации. Вероятно, в будущем free float Positive Technologies будет расти, что положительно скажется на весе эмитента в фондовых индексах и соответственно на капитализации.
Ну и конечно, ложка дегтя в бочку меда. Из фишек самым слабым корпоративным управлением традиционно характеризуется Сургутнефтегаз. Никто не знает кому, на самом деле, принадлежит компания. Рынок этот факт давно задисконтировал. Оценочные мультипликаторы с учетом кэша впечатляют. Возможно, что-то изменится, если, как говорят на рынке, Сургут купит Лукойл, что приведет к раскрытию акционерной стоимости компании Владимира Богданова. В этом случае непонятный и неясный кэш превратится во вполне себе ясные и прозрачные активы. Ну и конечно, данная сделка опровергнет слух, что российский нефтяной сектор ждет на фоне текущей политики полная национализация. Доля государства в ВВП более 70%, куда уж дальше.