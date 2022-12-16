Аналитик Разуеваев назвал лидеров по Корпоративному управлению 2022 года

Двадцать лет назад частные компании значительно выигрывали по качеству корпоративного управления у компаний с государственным участием. Лукойл и Сибнефть были намного более прозрачны и открыты рынку, чем Газпром или Роснефть. Однако, с тех пор многое изменилось. Гос. компании больше не выглядят советскими динозаврами и мало похожи на министерства. Плюс на рынке появились новые фишки – торговые сети, информационные технологии и.т.д. Проведение IPO/SPO автоматически обязывает эмитента быть более открытым рынку. При этом при прочих равных компания с хорошим корпоративным управлением торгуется с премией, а с плохим дисконтом к рынку. В уходящем году появился новый корпоративный риск. Неожиданное резкое увеличение налогов. Например, по итогам 2022 года, Газпром заплатит в бюджет всех уровней 5 триллионов рублей налогов. Капитализация компании ниже 4,9 триллиона. Интересно, в мире есть еще компании, у которых капитализация равна выплате налогов? Однако, данный риск связан с государством, а не эмитентом. Поэтому в данном контексте эмитент вряд ли заслуживает дисконта. Любая компания в большей или меньшей степени является заложницей политики властей. Лидеры корпоративного управления в России: 1. АК АЛРОСА, 2. АФК Система, 3. Positive Technologies, 4. Норильский Никель, 5. РусГидро, 6. Роснефть, 7. Аэрофлот, 8. ЛУКОЙЛ, 9. Сбер, 10 Ростелеком.