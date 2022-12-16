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Жители Великобритании платят 50 фунтов за «антистрессовые» объятия с коровами

Общество
Жители Великобритании платят 50 фунтов за «антистрессовые» объятия с коровами

Новый способ борьбы со стрессом набирает популярность в Великобритании. Местные жители готовы платить по 50 фунтов, чтобы обняться с коровами.

Такая возможность предоставляется на ферме «Макниллз Милл» в Донкастере, графстве Саут-Йоркшир. Ее работники утверждают, что сеанс объятий с коровами положительно влияет на самочувствие и помогает настроиться на позитивный лад, передает The Sun.

«Это действительно оказывает терапевтический эффект и вызывает прилив тех самых эндорфинов, когда ты чувствуешь тепло их тела и шерсть», — сообщила владелица фермы Кейт Макнилл.

Там есть самая любимая у посетителей корова. Она может спокойно стоять весь день, пока люди гладят ее.
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