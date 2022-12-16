Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Восемь человек госпитализировали после давки на концерте в Лондоне

Происшествия
Восемь человек госпитализировали после давки на концерте в Лондоне

В Лондоне во время давки получили травмы различной степени тяжести десять человек, говорится в сообщении Скотленд-Ярда.

Во время давки на концерте Acake в Лондоне восемь человек были госпитализированы в больницу, четверо находятся в тяжелом состоянии. Сообщается, что сотрудники скорой помощи оказали на месте инцидента медицинскую помощь менее серьезно раненным горожанам.

В концертный зал Academy Brixton пытались прорваться около трех тысяч человек. На территории зала проходило выступление нигерийского певца Acake.
лондон давка концерт
Военкоры ФАН
Лучшие в аду