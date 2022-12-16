Восемь человек госпитализировали после давки на концерте в Лондоне

В Лондоне во время давки получили травмы различной степени тяжести десять человек, говорится в сообщении Скотленд-Ярда.
Во время давки на концерте Acake в Лондоне восемь человек были госпитализированы в больницу, четверо находятся в тяжелом состоянии. Сообщается, что сотрудники скорой помощи оказали на месте инцидента медицинскую помощь менее серьезно раненным горожанам.
В концертный зал Academy Brixton пытались прорваться около трех тысяч человек. На территории зала проходило выступление нигерийского певца Acake.