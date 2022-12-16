Политолог Стоякин: Отношение государства к «уехавшим от мобилизации» не должно выходить за рамки морального осуждения

В Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект, который предусматривает ограничение на удаленную работу для россиян, покинувших страну. Как заявил ФАН политолог Василий Стоякин, в условиях продолжающихся военных действий на Украине этот шаг смотрится вполне логично.
Как сообщил один из разработчиков инициативы, сенатор Андрей Клишас, возможность работать на российские компании из-за рубежа нужно ограничить в «чувствительных сферах» экономики — например, в госсекторе, транспортной безопасности и т. д.
Проект закона предусматривает полный запрет на дистанционную работу для государственных чиновников, работников некоторых транспортных отраслей, а также сотрудников из сферы информационной безопасности.
Ранее Клишас допускал, что в Госдуме могут быть разработаны изменения в законодательство, которые сделают «менее комфортным» нахождение за границей россиян, уехавших после начала частичной мобилизации. Препятствовать возвращению этих людей в Россию государство не будет, но отъезд во время частичной мобилизации «с морально-этической точки зрения скорее будет подлежать осуждению», заявил Клишас.
Как заявил ФАН политолог, обозреватель издания «Украина. ру» Василий Стоякин, моральное осуждение людей, уехавших из РФ от частичной мобилизации, все-таки не должно превращаться в некие юридические нормы.
«Сами по себе предложения, которые озвучил сенатор Андрей Клишас, выглядят вполне логично в условиях продолжающихся военных действий на Украине. Собственно, и в обычных условиях выглядит довольно странно, когда госслужащий или работник какой-то критически важной сферы в России выполняет свои обязанности дистанционно, находясь в это время за рубежом. Такое можно себе представить разве что на Украине. Но и там, насколько я знаю, большая часть госчиновников все-таки находится на территории страны», — отметил Стоякин.
Что касается отношения к уехавшим из России в ближайшем будущем, то, конечно, совсем не хотелось бы, чтобы какое-то моральное осуждение со стороны российского общества превращалось в какие-то юридические нормы, указал он.
«Понятно, что государство после окончания военных действий может сказать уехавшим — вот, мол, «вы в трудный момент бежали из страны, поэтому теперь вы лишаетесь части своих гражданских прав». Впрочем, со временем эта ситуация может измениться — многие уехавшие могут привести в свое оправдание некие серьезные мотивы, не связанные с бегством от мобилизации, — предположил эксперт. — Другое дело, что по возвращении на родину многим из них придется приводить аргументы своим же землякам, на моральном уровне. Но, честно говоря, на государственном уровне я не вижу, почему их поведение может служить причиной для каких-то преследований».
Тем не менее общественное осуждение будет грозить многим из тех, кто с начала военной спецоперации РФ покинул пределы страны, считает аналитик.
«Нужно учесть и тот факт, что в самом российском государстве происходят различные процессы, связанные с тем, что существовавший до последнего времени «открытый мир» потихоньку «схлопывается». Причем это касается не только России. Поэтому со временем какие-то формы преследования «уехавших от войны» могут начать внедряться и в других странах», — заключил Василий Стоякин.
Напомним, ранее стало известно о преследованиях атамана Забайкальского казачества Семена Бойкова, живущего в Австралии. На днях Бойков был вынужден укрыться в консульстве РФ в Сиднее от преследования австралийской полиции — после драки с участниками проукраинского митинга. Как сообщил его адвокат Марк Дэвис, Бойков был задержан в Австралии, его обвинили в нанесении побоев средней тяжести. Как сообщили в полиции Австралии, он был освобожден под залог, но полиция начала расследование «в связи с неисполнением ордера на условно-досрочное освобождение». Дэвис сообщил, что его клиент рассматривает возможность получения убежища и «варианты своего поведения после этого». В МИД России заявили, что Австралия хочет наказать атамана за то, что он озвучил «неудобную для властей информацию». Суд над ним назначен на 25 января.