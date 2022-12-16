Политолог Стоякин: Отношение государства к «уехавшим от мобилизации» не должно выходить за рамки морального осуждения

Напомним, ранее стало известно о преследованиях атамана Забайкальского казачества Семена Бойкова, живущего в Австралии. На днях Бойков был вынужден укрыться в консульстве РФ в Сиднее от преследования австралийской полиции — после драки с участниками проукраинского митинга. Как сообщил его адвокат Марк Дэвис, Бойков был задержан в Австралии, его обвинили в нанесении побоев средней тяжести. Как сообщили в полиции Австралии, он был освобожден под залог, но полиция начала расследование «в связи с неисполнением ордера на условно-досрочное освобождение». Дэвис сообщил, что его клиент рассматривает возможность получения убежища и «варианты своего поведения после этого». В МИД России заявили, что Австралия хочет наказать атамана за то, что он озвучил «неудобную для властей информацию». Суд над ним назначен на 25 января.