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Премьер Нидерландов Рютте пожаловался на слабость девятого пакета санкций Евросоюза

Политика
Премьер Нидерландов Рютте пожаловался на слабость девятого пакета санкций Евросоюза

Планируемый к принятию девятый пакет антироссийских экономических ограничений носит весьма слабый характер. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

По словам политика, Брюсселю уже сейчас следует задуматься над новыми санкциями, так как нынешние рестрикции не нанесут Москве никакого вреда.

«Нужно думать над тем, что мы еще можем сделать. Возможно, двигаться в сторону десятого пакета санкций, затем — одиннадцатого», — подчеркнул премьер.

Ранее сообщалось, что новые ограничения ЕС будут утверждены 16 декабря. Они коснутся около 200 россиян.
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