Полковника из управления профподготовки полицейских задержали за взятку в Москве

Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали заместителя начальника управления по работе с личным составом ГУ МВД по подозрению в получении взятки. Полковник Павел Параносенков занимался профессиональной подготовкой столичных полицейских и брал деньги за сдачу нормативов, пишет mk.ru.
Главное следственное управление СК РФ по Москве ходатайствует об избрании задержанному меры пресечения в виде домашнего ареста. Еще одним фигурантом по делу проходит другой мужчина, которого обвиняют в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, Параносенков получал от подчиненных из числа сотрудников ГУ МВД по Москве денежные вознаграждения за сдачу нормативов по физической подготовке. Ранее в связи с этой ситуацией уже были задержаны несколько полицейских.