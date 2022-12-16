Остались лишь прекрасные образы: Манукян заявил, что Ахеджаковой для него больше не существует

С артисткой Лией Ахеджаковой неспроста перестали здороваться коллеги, считает журналист и блогер Вадим Манукян. При этом ее политические высказывания тут вовсе не причем.
Все дело в том, что артистка довольно часто прибегает к оскорблениям, пояснил он. Именно по этой причине для Манукяна, как он выразился, Ахеджакова перестала существовать.
«Я понимаю, почему коллеги из театра говорят подобные вещи об Ахеджаковой. В 2018 году у нас с ней история публичной перепалки случилась. Она в какой-то момент начала говорить в мой адрес какие-то абсолютно непозволительные вещи, даже предлагала, чтобы я у нее «забрал» звание «народной артистки РФ». Ровно в тот момент я понял, что лично для меня Ахеджакова перестала существовать. Для меня жива на экране ее секретарша из «Служебного романа» и «шмакодявка» из «Гаража». А еще у нее была замечательная роль в фильме «Маленькое одолжение». Это были прекрасные образы. Но самой Ахеджаковой для меня больше нет», — заявил журналист в беседе с корреспондентом ФАН.
Ранее Ахеджакова посетовала в эфире YouTube-шоу «Бюро», что с ней перестали здороваться даже давние ее коллеги. В частности артист Александр Берда с которым она работает в «Современнике». При этом актер в разговоре с kp.ru обозначил, что такое его поведение не связано с ее политическими высказываниями. Как заявил сам Берда, «повод она подала не сейчас, а два года назад, когда написала «открытое письмо» Гармашу...».