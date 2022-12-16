Остались лишь прекрасные образы: Манукян заявил, что Ахеджаковой для него больше не существует

Ранее Ахеджакова посетовала в эфире YouTube-шоу «Бюро», что с ней перестали здороваться даже давние ее коллеги. В частности артист Александр Берда с которым она работает в «Современнике». При этом актер в разговоре с kp.ru обозначил, что такое его поведение не связано с ее политическими высказываниями. Как заявил сам Берда, «повод она подала не сейчас, а два года назад, когда написала «открытое письмо» Гармашу...».