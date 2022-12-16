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Илья Авербух рассказал, как зарубежных фигуристов ограждают от конкуренции с россиянами

Спорт
Илья Авербух рассказал, как зарубежных фигуристов ограждают от конкуренции с россиянами

Хореограф Илья Авербух сообщил, что предстоящий чемпионат России по танцам на льду позволит зарубежным фигуристам хотя бы по телевизору увидеть тех, от кого их несправедливо ограждают западные спортивные организации.

Как отметил Авербух в беседе с «Газетой.Ru», он будет комментировать эти состязания, которые помогут выявить будущих лидеров российской команды.

«И необязательно это будут те, кто сейчас выигрывает медали», — уточнил он.

Авербух также подчеркнул, что куда важнее потенциал, который заметен, даже когда у спортсмена что-то не получается. Именно на этих ребятах, по словам хореографа, и будет сделан его акцент.
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