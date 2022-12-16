Нижегородская область полностью реализовала нацпроект по поддержке предпринимательства

По словам Никитина, сейчас в Нижегородской области успешно функционируют более 123 тысяч микропредприятий, не менее 115 тысяч местных жителей зарегистрировались в качестве самозанятых. В связи с этим власти продолжают оказывать поддержку малому и среднему бизнесу, сообщает «Живем в Нижнем Новгороде».