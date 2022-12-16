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Нижегородская область полностью реализовала нацпроект по поддержке предпринимательства

Экономика
Нижегородская область полностью реализовала нацпроект по поддержке предпринимательства

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отчитался о завершении мероприятий в ходе реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» на 2022 год.

По словам Никитина, сейчас в Нижегородской области успешно функционируют более 123 тысяч микропредприятий, не менее 115 тысяч местных жителей зарегистрировались в качестве самозанятых. В связи с этим власти продолжают оказывать поддержку малому и среднему бизнесу, сообщает «Живем в Нижнем Новгороде».

Как отметил Никитин, объем финансирования на реализацию разнообразных мероприятий по стимулированию и поддержке предпринимательских инициатив в регионе составил более 381 миллиона рублей.
нижегородская область нацпроект предпринимательство
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