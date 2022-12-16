Владимир Путин потребовал от подчиненных добиться роста зарплат для всех жителей России

Президент России Владимир Путин потребовал от подчиненных добиться реального роста зарплат для россиян. Такое заявление он сделал во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Глава государства отметил, что среди тех, кто трудится, не должно быть бедных людей, тех, кто едва сводит концы с концами, передает городской портал «Вологда-поиск». Российский президент добавил также, что именно работа должна обеспечивать человеку достойное существование.
Среди основных задач, которые должны быть решены в 2023 году, Владимир Путин назвал увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ), рост зарплат выше уровня инфляции, снижение показателей инфляции в стране, закрепление динамики снижения бедности, обеспечение достойного уровня жизни для пенсионеров и семей с детьми. Соответствующие распоряжения уже получены профильными министерствами и ведомствами. Контролировать их исполнение президент России будет лично.