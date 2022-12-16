ФИФА отказала Зеленскому в видеообращении к болельщикам перед финалом ЧМ-2022 в Катаре

Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась удовлетворять просьбу президента Украины Владимира Зеленского перед финалом Чемпионата мира — 2022 в Катаре.
Украинский президент планировал выступить с видеообращением к фанатам и участникам решающего матча мундиаля, в котором встретятся сборные Аргентины и Франции. Однако ФИФА отказалась от такой идеи, чем повергла в шок офис Зеленского, сообщает CNN. Однако переговоры на эту тему еще продолжаются, добавил источник.
Финальный матч между сборными Аргентины и Франции пройдет 18 декабря в Лусаиле. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Москве.