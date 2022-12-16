Крупные проекты и аналоги: Мизулина об инструментах, которые остановят утечку IT-мозгов из России

— В чем основная проблема и с чем связан отъезд многих из ребят. На мой взгляд, это связано с тем, что иностранные платформы, иностранные продукты, программное обеспечение перестали работать на территории нашей страны. Применять его достаточно сложно, даже используя прокси-сервисы, анонимайзеры и другие варианты обхода, потому что стоит четкий геоблок. Эти платформы и программное обеспечение просто недоступны для IT-специалистов, что затрудняет им работу над теми проектами, над которыми они трудились длительное время. Многие из них оказались без хостинга, и их продукты были удалены просто в один день. Представляете, в миг были удалены разработки, над которыми они трудились очень долго. Поэтому надо признать, что существует такой ряд технических проблем, с которыми столкнулись наши специалисты, и из-за которых им пришлось переехать в другие страны. Но мы посмотрим, конечно, как будет меняться ситуация в течение следующего года, потому что жизнь в другой стране – это немножко не та реальность, к которой они, наверное, привыкли.