Крупные проекты и аналоги: Мизулина об инструментах, которые остановят утечку IT-мозгов из России

Несмотря достаточно объемную поддержку работников IT-сферы, которую предоставило в последние восемь месяцев государство, утечка специалистов в другие страны хоть и не большая, но все же наблюдается. Как объяснила в интервью ФАН глава Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, в первую очередь, это связано с технологическими проблемами — импортное программное обеспечение перестало работать на территории нашей страны.
В нынешних условиях, чтобы вернуть светлые умы, России нужны серьезные амбициозные проекты, которые будут интересны IT-специалистам не только с финансовой точки зрения, но и в плане личностного роста и развития, считает она.
— Насколько актуальна проблема утечки IT-специалистов для России сейчас?
Ряд IT-специалистов уехали в конце февраля – начале марта. Другие уехали после начала мобилизации. Многие из них вернулись в последующем. То есть это происходит в течение года достаточно волнообразно. Конечно, большая часть все равно осталась здесь, дома, и продолжает работать.
— Почему программисты продолжают покидать Россию?
— В чем основная проблема и с чем связан отъезд многих из ребят. На мой взгляд, это связано с тем, что иностранные платформы, иностранные продукты, программное обеспечение перестали работать на территории нашей страны. Применять его достаточно сложно, даже используя прокси-сервисы, анонимайзеры и другие варианты обхода, потому что стоит четкий геоблок. Эти платформы и программное обеспечение просто недоступны для IT-специалистов, что затрудняет им работу над теми проектами, над которыми они трудились длительное время. Многие из них оказались без хостинга, и их продукты были удалены просто в один день. Представляете, в миг были удалены разработки, над которыми они трудились очень долго. Поэтому надо признать, что существует такой ряд технических проблем, с которыми столкнулись наши специалисты, и из-за которых им пришлось переехать в другие страны. Но мы посмотрим, конечно, как будет меняться ситуация в течение следующего года, потому что жизнь в другой стране – это немножко не та реальность, к которой они, наверное, привыкли.
— Есть какой-то рецепт от этой вынужденной «утечки IT-мозгов»?
— На самом деле, чтобы светлые головы не покидали нашу страну, особенно IT-специалисты, среди которых у нас очень много талантливых ребят, нужны крупные амбициозные проекты. Государство могло бы что-то предпринять в этом направлении и это было бы правильным шагом. Нам нужны серьезные проекты, которыми ребята могут загореться, которые будут им интересны не только с финансовой точки зрения, но и в плане личностного роста и развития.
— Насколько возможны сейчас в России крупные, успешные IT-проекты и какими они должны быть?
— Вполне возможны. Это такие проекты, как создание крупных отечественных платформ, например, аналог Википедии или GitHub. То есть здесь много, над чем нашему государству нужно трудиться, чтобы создать свои собственные суверенные продукты и отказаться от использования западных. Очень много ребят готовы в долгосрочной перспективе работать над этим. Поэтому, если их призовут на такую великую «стройку» в технологическом плане, они возьмутся за такую работу с радостью. Конечно, при условии, что будет обеспечена стабильность этого проекта, долгосрочность, и это будут масштабные идеи.