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Росавиация продолжает процесс согласования рейса авиакомпании iFly в Египет через Сирию

Общество
Росавиация продолжает процесс согласования рейса авиакомпании iFly в Египет через Сирию

Сотрудники Росавиации продолжают процедуру межведомственного согласования рейсов авиакомпании iFly через воздушное пространство Сирии в Египет.

Авиационные власти Иордании заранее предупредили iFly о запрете на использование своего воздушного пространства с 15 декабря. Однако компания до сих пор не выбрала альтернативные маршруты и тем самым не выполнила свои обязательства перед пассажирами.

Росавиация запросила у руководства авиаперевозчика предоставить оценку рисков для полетов гражданских воздушных судов вблизи опасного региона. Но, по состоянию на 16 декабря, в ведомство необходимых документов не поступало.

Решение о выполнении полетов авиакомпании iFly через воздушное пространство Сирии могут принять только после детальной проработки вопроса. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
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