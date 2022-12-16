Росавиация продолжает процесс согласования рейса авиакомпании iFly в Египет через Сирию

Сотрудники Росавиации продолжают процедуру межведомственного согласования рейсов авиакомпании iFly через воздушное пространство Сирии в Египет.
Авиационные власти Иордании заранее предупредили iFly о запрете на использование своего воздушного пространства с 15 декабря. Однако компания до сих пор не выбрала альтернативные маршруты и тем самым не выполнила свои обязательства перед пассажирами.
Росавиация запросила у руководства авиаперевозчика предоставить оценку рисков для полетов гражданских воздушных судов вблизи опасного региона. Но, по состоянию на 16 декабря, в ведомство необходимых документов не поступало.
Решение о выполнении полетов авиакомпании iFly через воздушное пространство Сирии могут принять только после детальной проработки вопроса. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.