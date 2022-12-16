Мировой спрос на уголь по итогам 2022 года может вырасти на 1,2%

Уровень спроса на уголь в мире по итогам 2022 года поднимется на 1,2% в годовом выражении — до рекордных 8,025 млрд тонн. Такие ожидания озвучены в отчете Международного энергетического агентства.
Прогноз показателя был понижен по сравнению с прежними оценками. Это произошло вследствие медленного роста мировой экономики на фоне энергокризиса, инфляции и нарушения логистики.
Однако имеются факторы, способствующие росту спроса на ископаемое. Во-первых, нехватка природного газа и последующий рост цен заставляют страны и предприятия переходить на более дешевый уголь. Кроме того, жаркая и засушливая погода летом вызвала сокращение выработки гидроэлектростанций.
Наряду с этим, мировая добыча угля в текущем году достигнет рекордных 8,32 млрд тонн. Это окажется на 5,4% больше, чем годом ранее.