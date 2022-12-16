Эколог Леванова рассказала о влиянии пандемии коронавируса на качество воздуха

Пандемия коронавируса повлияла на экологию, в том числе существенно улучшила качество воздуха, рассказала эколог Аида Леванова.
По ее словам, в период самоизоляции воздух стал чище. Связано это с тем, что люди были вынуждены находиться дома и редко использовали автомобили. Однако сейчас, после снятия коронавирусных ограничений, показатели загазованности возвращаются к прежним значениям.
Леванова добавила, что наступивший экономический кризис и кризис энергоносителей тоже оказал влияние на состояние воздуха. Например, авиаперелетов стало меньше, что сказалось на выбросах, например, парниковых газов, пишет «Лента.ру».