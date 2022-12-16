Власти Новосибирской области не планируют ограничивать работу бизнеса в новогодние праздники

При этом сохранит актуальность использование масок во всех медицинских организациях, в школах и детсадах продолжат действовать меры, хорошо зарекомендовавшие себя в пандемию. Так, при 20% заболевших в классе или группе будет вводиться карантин. В период всплеска эпидемии эта планка понизится до 10%.