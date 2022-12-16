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Власти Новосибирской области не планируют ограничивать работу бизнеса в новогодние праздники

Общество
Власти Новосибирской области не планируют ограничивать работу бизнеса в новогодние праздники

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников оценил рекомендации регионального Роспотребнадзора о продлении эпидемиологических ограничений до конца марта.

По словам Травникова, региональные власти изучают инициативу Роспотребнадзора. Как считает Травников, возможно принятие формального юридического решения, которое не будет предусматривать введение дополнительных ограничений на работу предприятий сферы торговли и услуг, сообщает Infopro54.

При этом сохранит актуальность использование масок во всех медицинских организациях, в школах и детсадах продолжат действовать меры, хорошо зарекомендовавшие себя в пандемию. Так, при 20% заболевших в классе или группе будет вводиться карантин. В период всплеска эпидемии эта планка понизится до 10%.
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