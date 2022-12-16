Меган Маркл рассказала о поддержке со стороны Бейонсе

Американская R’n’B-исполнительница и актриса Бейонсе оказалась среди звезд, поддержавших герцогиню Сассекскую Меган Маркл. Об этом супруга принца Гарри рассказала в очередном выпуске посвященного им сериала.
По словам Маркл, Бейонсе связалась с ней и отправила сообщение со словами поддержки. Жену принца Гарри ее внимание очень удивило.
В своем сообщении Бейонсе призналась, что хочет, чтобы Маркл чувствовала себя в безопасности, и заявила, что восхищается ее храбростью и верит, что она выбрана, чтобы разрушить проклятие поколений.
Ранее сам принц Гарри обвинил британский таблоид Daily Mail в выкидыше у Маркл, произошедшем в 2020 году.