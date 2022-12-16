Эффективность корпоративной молодежной политики обсудили в Москве с бизнес-сообществом

15 декабря в Москве прошла встреча представителей трека Росмолодежь.Бизнес Федерального агентства по делам молодежи с бизнес-сообществом. Темой обсуждения стали вопросы совместной работы с молодежью для повышения эффективности корпоративной молодежной политики.
В событии приняли участие сотрудники ведущих компаний России, среди которых: Почта России, Росатом, Фосагро, Газпром нефть, Лукойл, Дом.рф, Российский экспортный центр, РЖД, Россети, Московский метрополитен, РусГидро, VK и другие.
С приветственным словом выступил руководитель трека Росмолодежь.Бизнес Алексей Рвачев. Он отметил, что крупный бизнес регулярно принимает участие в линейке проектов Федерального агентства по делам молодёжи и Всероссийской программы по развитию молодёжного предпринимательства.
«Чтобы молодые люди понимали, до каких высот они могут дорасти, куда им двигаться, всегда нужен пример, нужны старшие товарищи. Именно крупный бизнес является таким примером того, каким образом можно эффективно строить бизнес-процессы и включаться в реализацию государственных задач», – сказал Алексей Рвачев.
В ходе встречи участники ознакомились со всеми проектами Федерального агентства по делам молодежи, где молодым людям представлены ресурсы для развития их талантов и способностей. Руководитель трека Росмолодежь.Бизнес Алексей Рвачев уточнил, что в арсенале агентства имеется множество инструментов для поддержки молодёжных инициатив, в том числе индивидуальные планы развития, встречи с ТОП-экспертами, грантовая поддержка, стажировки, участие в 19 коммуникационных площадках от Калининграда до Южно-Сахалинска и другие.
Участников встречи, а это свыше 40 представителей российских корпораций, разделили на пять групп и попросили подготовить проекты по развитию корпоративной молодежной политики в крупных компаниях, исходя из предполагаемой коллаборации с Росмолодежью.
Проекты учитывали решения по трём блокам: на какой вызов он отвечает и какие задачи решает, в какой форме он будет организован, а также какой будет основной вид деятельности его участников. При этом, участники назвали ключевые «боли» молодёжи при выстраивании карьеры. По их мнению, сегодня профориентация слабо связана с рынком труда, стремление к «успешному успеху» приводит к выгоранию, существует необходимость интеграции молодёжи в систему ценностей компаний, а также нужна организация прямого коннекта между возможностями и потребителями.
Вячеслав Матвеев из крупнейшей энергетической компании ПАО «Россети» поделился идеей команды и рассказал о возможностях дискуссионных площадок:
«Когда ты выгораешь, например, на работе и не знаешь, как себя реализовать, но у тебя есть идея или проект, который пока не совсем подходит под твою профессиональную деятельность, то ты можешь принять участие в дискуссионном формате круглого стола, рассказать о себе и масштабировать проект».
Мероприятие завершилось нетворкингом, где участники смогли завязать новые знакомства, пообщаться с единомышленниками и обсудить дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.