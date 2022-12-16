Эффективность корпоративной молодежной политики обсудили в Москве с бизнес-сообществом

Проекты учитывали решения по трём блокам: на какой вызов он отвечает и какие задачи решает, в какой форме он будет организован, а также какой будет основной вид деятельности его участников. При этом, участники назвали ключевые «боли» молодёжи при выстраивании карьеры. По их мнению, сегодня профориентация слабо связана с рынком труда, стремление к «успешному успеху» приводит к выгоранию, существует необходимость интеграции молодёжи в систему ценностей компаний, а также нужна организация прямого коннекта между возможностями и потребителями.