«Я уже обратился в Министерство иностранных дел РФ»: Пригожин потребовал проверки Франции и США на терроризм

Предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что обратился в российский МИД из-за покушения на жизнь главы Русского дома в Банги, патриота России Дмитрия Сытого.
По словам бизнесмена, сотни лет французы угнетали и уничтожали население ЦАР, разворовывали богатство республики. Однако 1 февраля 2022 года в регионе был открыт Русский дом, который возглавил Сытый.
Осенью Дмитрию Сытому доставили посылку с фотографией его сына, проживающего во Франции, рассказал предприниматель. В ней была записка, в которой говорилось о том, что в следующий раз Сытый получит голову наследника, если «русские не уберутся с африканского континента и не распахнут двери для французов».
«Сегодня ему вновь пришла посылка. Несмотря на все инструкции по соблюдению мер безопасности, Дмитрий Сытый, находясь в состоянии аффекта и думая, что в посылке голова сына, открыл ее. Произошел взрыв. В настоящий момент жизнь Дмитрия Сытого находится под большим вопросом. Российские врачи делают все возможное в госпитале Банги, чтобы спасти его. Прежде чем потерять сознание, Дмитрий Сытый успел сказать: «Я видел записку: Это тебе от всех французов, русские уберутся из Африки»», — приводит пресс-служба компании «Конкорд» комментарий Пригожина.
Бизнесмен заявил, что он уже обратился в Министерство иностранных дел России с тем, чтобы ведомство инициировало процедуру объявления Франции государством — спонсором терроризма. Также МИД следует провести расследование террористических методов официального Парижа и его западных союзников, в числе которых находятся США и другие.
«Если Дмитрий Сытый останется жив, он продолжит борьбу и увидит своими глазами, как в пламени истории сгорят те, кто покушался на его жизнь. Если он погибнет, то навсегда останется символом этой борьбы», — пообещал предприниматель.
Никогда ни один русский не отступит с африканского континента, пока все колонизаторы не уберутся за границы своих стран, подытожил Пригожин.
Ранее правоохранительные органы ЦАР сообщили РИА Новости, что считают покушение на жизнь Дмитрия Сытого терактом.