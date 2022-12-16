«Я уже обратился в Министерство иностранных дел РФ»: Пригожин потребовал проверки Франции и США на терроризм

Осенью Дмитрию Сытому доставили посылку с фотографией его сына, проживающего во Франции, рассказал предприниматель. В ней была записка, в которой говорилось о том, что в следующий раз Сытый получит голову наследника, если «русские не уберутся с африканского континента и не распахнут двери для французов».