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Вдова Кобзона прокомментировала слова певицы Монеточки о приглашении на концерт артиста

Общество
Вдова Кобзона прокомментировала слова певицы Монеточки о приглашении на концерт артиста

Супруга ушедшего из жизни Иосифа Кобзона Нелли прокомментировала слава певицы Монеточки, которая пригласила своих хейтеров на концерт артиста. Вдова считает заявление молодой артистки бредом.

Певица Монеточка не считает себя профессиональной оперной певицей, поэтому тех, кто хочет слушать такое творчество она пригласила на концерты других исполнителей, в том числе Кобзона.

Вдова народного артиста СССР считает такие слова бредом, передает телеграммной-канал «Абзац». Нелли Кобзон не стала особо разбирать слова Монеточки.
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