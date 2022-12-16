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Россиянин прислонился к фонарному столбу на баскетбольной площадке в Паттайе и погиб

Происшествия
Россиянин прислонился к фонарному столбу на баскетбольной площадке в Паттайе и погиб

Несчастный случай произошел с россиянином на баскетбольной площадке в таиландской Паттайе. Мужчина прислонился к фонарному столбу и погиб от удара электрическим током, пишет ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Таиланде.

Представители дипмиссии поддерживают связь с родственниками погибшего. Власти Паттайи закрыли спортивную площадку на время проведения расследования. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются все обстоятельства и детали ЧП. По предварительным данным, причиной инцидента могла стать оголившаяся проводка у основания опоры освещения.
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