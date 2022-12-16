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Вострецов прокомментировал заявление Медведева о действиях НАТО против России

Армия
Вострецов прокомментировал заявление Медведева о действиях НАТО против России

Глава объединения СОЦПРОФ Сергей Вострецов назвал очевидным тот факт, что НАТО воюет против России на территории Украины.

Политик прокомментировал заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что руководители стран НАТО в один голос «поют», что блок не воюет с Россией, но в действительности все иначе. По словам Вострецова, любые высказывания представителей Североатлантического альянса на эту тему являются обманом и лицемерием.

«Думаю, что сейчас самое время испытать "Кинжалы" и "Цирконы" на британских или американских авианосцах. Только так эти грязные лапы будут отбиты. Украинский народ им мало интересен, хоть они усиленно и твердят об обратном», — сообщил он.

Вострецов добавил, что Россия не может себе позволить играть в долгую с НАТО. По его словам, необходимо оперативно принимать меры против «головы» Североатлантического альянса, чтобы избежать больших жертв.
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