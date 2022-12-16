Вострецов прокомментировал заявление Медведева о действиях НАТО против России

Политик прокомментировал заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что руководители стран НАТО в один голос «поют», что блок не воюет с Россией, но в действительности все иначе. По словам Вострецова, любые высказывания представителей Североатлантического альянса на эту тему являются обманом и лицемерием.