Глава объединения СОЦПРОФ Сергей Вострецов назвал очевидным тот факт, что НАТО воюет против России на территории Украины.
Политик прокомментировал заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что руководители стран НАТО в один голос «поют», что блок не воюет с Россией, но в действительности все иначе. По словам Вострецова, любые высказывания представителей Североатлантического альянса на эту тему являются обманом и лицемерием.
«Думаю, что сейчас самое время испытать "Кинжалы" и "Цирконы" на британских или американских авианосцах. Только так эти грязные лапы будут отбиты. Украинский народ им мало интересен, хоть они усиленно и твердят об обратном», — сообщил он.
Вострецов добавил, что Россия не может себе позволить играть в долгую с НАТО. По его словам, необходимо оперативно принимать меры против «головы» Североатлантического альянса, чтобы избежать больших жертв.