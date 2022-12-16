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В доме на Заповедной может прогреметь взрыв из-за мощного пожара

Происшествия
В доме на Заповедной может прогреметь взрыв из-за мощного пожара

Стало известно о пожаре, которые произошел в Приморском районе Северной столицы России.

По данным источника ФАН, все произошло по адресу ул. Заповедная, д. 62. Сохраняется угроза взрыва.

В последние годы в Петербурге происходит все больше пожаров, которые уничтожают объекты культурного наследия. Горожане уверены, что Северная столица лишается зданий из-за бездействия губернатора Александра Беглова. Если градоначальник и его команда и дальше продолжат игнорировать проблему, Петербург и дальше буде терять памятники архитектуры.
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