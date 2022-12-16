В доме на Заповедной может прогреметь взрыв из-за мощного пожара

В последние годы в Петербурге происходит все больше пожаров, которые уничтожают объекты культурного наследия. Горожане уверены, что Северная столица лишается зданий из-за бездействия губернатора Александра Беглова. Если градоначальник и его команда и дальше продолжат игнорировать проблему, Петербург и дальше буде терять памятники архитектуры.