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В ХМАО введены в эксплуатацию семь зимних автодорог и шесть ледовых переправ

Общество
В ХМАО введены в эксплуатацию семь зимних автодорог и шесть ледовых переправ

В пресс-службе Управления автомобильных дорог ХМАО-Югры рассказали о вводе в эксплуатацию с 16 декабря 2022 года очередных зимних автомобильных дорог и ледовых переправ.

Пять из них находятся в Октябрьском районе, где глава муниципалитета держал на личном контроле возможность досрочного открытия зимников, сообщает информационно-аналитический портал Ugra-news.

Начал работать автозимник Октябрьское - Большой Камень протяженностью 22,4 километра с ледовой переправой через реку Кормужиханка, зимняя дорога Большой Камень - Леуши протяженностью 69,34 километра. Также вышли машины на зимнюю трассу «Подъезд к селу Большой Алтым, в составе которого ледовые переправы через реки Большой Алтым и Малый Алтым.

Управление автомобильных дорог Югры напоминает, что грузоподъемность всех ледовых переправ составляет 20 тонн.
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