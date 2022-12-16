В ХМАО введены в эксплуатацию семь зимних автодорог и шесть ледовых переправ

Начал работать автозимник Октябрьское - Большой Камень протяженностью 22,4 километра с ледовой переправой через реку Кормужиханка, зимняя дорога Большой Камень - Леуши протяженностью 69,34 километра. Также вышли машины на зимнюю трассу «Подъезд к селу Большой Алтым, в составе которого ледовые переправы через реки Большой Алтым и Малый Алтым.