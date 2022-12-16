Читатели «Гуаньча» пришли в восторг от меткого высказывания Путин о Европе

Ранее президент России в ходе заседания Совета по нацпроектам сказал, что в Европе начали осознавать пагубность действий Вашингтона на международной арене. Путин подчеркнул, что лидерам Евросоюза бессмысленно обижаться на США, так как они сами позволили американскому сюзерену обращаться к себе как к половой тряпке.