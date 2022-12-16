Читатели «Гуаньча» пришли в восторг от меткого высказывания Путин о Европе

Слова российского лидера Владимира Путина о ситуации в Европе похожи на дротики, которыми он четко попадает в цель. Так читатели «Гуньча» с восторгом прокомментировали выступление политика.
Ранее президент России в ходе заседания Совета по нацпроектам сказал, что в Европе начали осознавать пагубность действий Вашингтона на международной арене. Путин подчеркнул, что лидерам Евросоюза бессмысленно обижаться на США, так как они сами позволили американскому сюзерену обращаться к себе как к половой тряпке.
«Восхищаюсь тем, как Путин умеет говорить! Он словно метает дротики и стилеты, и каждый из них попадает прямо в кость», — прокомментировал читатель.
«Путин замечательно описал ЕС. Европейский союз — это половой коврик Америки», — отметил другой.
«Эта метафора очень близка к правде. На самом деле американские хулиганы отвечают за гадости, а европейцы — за подтирание за ними», — согласился китаец.
Ранее президент России заявил, что страна будет идти вперед и развиваться, несмотря на внешнее давление со стороны западных стран.