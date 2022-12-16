Польский генерал Кукула: украинский конфликт продемонстрировал минусы маленькой армии

Он провел собственные наблюдения за происходящим на Украине и сделал вывод, что армия страны все же не должна быть маленькой. Многие уверены, что небольшое количество бойцов делает войска более маневренными, однако в реальности это является неэффективным, о чем свидетельствует положение ВСУ на поле боя. Кукула отметил, что Польша не станет придерживаться такого подхода.