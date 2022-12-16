Манукян о теракте в Русском доме в ЦАР: западные спецслужбы перешли все границы

Манукян уверен, что французские спецслужбы принимали непосредственное участие в подготовке атаки. Блогер отметил, что Париж неоднократно выражал недовольство и возмущение в связи с успехами России в Африке. Теперь бывшая метрополия осталась без каких-либо иных рычагов давления и опустилась до тактики террора: