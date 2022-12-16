Манукян о теракте в Русском доме в ЦАР: западные спецслужбы перешли все границы

Организация теракта против гуманитарной миссии РФ в ЦАР прошла при непосредственном участии французских спецслужб, которые перешли все границы в попытках восстановить авторитет Парижа на территории Центральной Африки. Такое мнение журналист и блогер Вадим Манукян озвучил в интервью международной редакции Федерального агентства новостей.
Ранее Telegram-канал Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) сообщил о нападении на главу культурного центра Русский дом в ЦАР Дмитрия Сытого. Он получил почтовое отправление, внутри которого находилось взрывное устройство. Бомба сдетонировала у мужчины в руках.
Манукян уверен, что французские спецслужбы принимали непосредственное участие в подготовке атаки. Блогер отметил, что Париж неоднократно выражал недовольство и возмущение в связи с успехами России в Африке. Теперь бывшая метрополия осталась без каких-либо иных рычагов давления и опустилась до тактики террора:
«Дикая история. Западная агентура в принципе превратилась в настоящие преступные организации, что показал в том числе и конфликт на Украине. В случае с Русским домом очевиден след Елисейского дворца, который РФ по понятным причинам недолюбливает. Не может он никак смириться, что Москва принесла в ЦАР и на материк в целом настоящий мир и реальную свободу от радикалов и Европы. Однако, выбрав такую тактику, Пятая республика перешла черту».
Журналист считает, что Российская Федерация должна разработать ответные меры. Манукян допустил прекращение какого-либо взаимодействия с Францией как минимум на уровне спецслужб. Тем не менее он уверен, что отечественные правоохранительные органы не совершат аналогичной подлости:
«Покушение на дипломатов означает, что красные линии пройдены и переговоры с Западом просто невозможны, между разведками уж точно. Кроме того, я уверен в необходимости жесткой реакции. Конечно, Москва не совершит какого-то преступления, она никогда до такого не опускалась. Но Париж забыл обо всех приличиях, сотворил настоящий ужас. Поэтому встречное воздействие должно быть для него ощутимым».
Ранее Манукян прокомментировал вывод западных контингентов из состава многопрофильной комплексной миссии ООН в Мали (МИНУСМА). Он назвал это закономерным итогом многолетнего провала миротворцев в Западной Африке.