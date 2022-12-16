Собственников участков в Удмуртии будут штрафовать за потворство борщевику

Депутаты Госсовета Удмуртии внесли поправки в региональный закон «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений».
Теперь нерадивых собственников земли, на которой бесконтрольно разрастается ядовитый борщевик Сосновского, ждут серьезные штрафы. Отмечается, что сейчас общая площадь удмуртских земель, захваченных паразитическим борщевиком, превышает восемь тысяч гектаров. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Балезинском, Глазовском, Завьяловском, Селтинском и Увинском районах, сообщает ИА СУСАНИН.
Чтобы стимулировать борьбу владельцев земель с борщевиком решено привлекать их административной ответственности в случае безответственного бездействия. Так, с 1 января 2023 года штраф для граждан составит от 1,5 до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 25 тысяч рублей, для организаций — от 20 до 150 тысяч рублей.