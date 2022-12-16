Собственников участков в Удмуртии будут штрафовать за потворство борщевику

Чтобы стимулировать борьбу владельцев земель с борщевиком решено привлекать их административной ответственности в случае безответственного бездействия. Так, с 1 января 2023 года штраф для граждан составит от 1,5 до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 25 тысяч рублей, для организаций — от 20 до 150 тысяч рублей.