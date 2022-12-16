Сын Фриске и Шепелева рассказал о благотворительной ярмарке в помощь онкобольным

Принять участие в мероприятие сможет каждый желающий. Все заработанные средства будут направлены в адреса детей, у которых диагностировали онкологию. Также на ярмарке можно будет приобрести подарки близким на грядущий праздник. Соответствующая запись была опубликована в соцсети.