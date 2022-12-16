Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Сын Фриске и Шепелева рассказал о благотворительной ярмарке в помощь онкобольным

Общество
Сын Фриске и Шепелева рассказал о благотворительной ярмарке в помощь онкобольным

Девятилетний сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платон рассказал о Новогодней благотворительной ярмарке в Москве, которая пройдет в помощь детям, больным раком.

Принять участие в мероприятие сможет каждый желающий. Все заработанные средства будут направлены в адреса детей, у которых диагностировали онкологию. Также на ярмарке можно будет приобрести подарки близким на грядущий праздник. Соответствующая запись была опубликована в соцсети.

Напомним, что мать Платона Фриске скончалась 15 июня 2015 года после длительной борьбы с онкологическим заболеванием — глиобластомой. Примечательно, что теперь для ребенка стала актуальна тема лечения тяжелого заболевания.
шепелев Фриске платон
Военкоры ФАН
Лучшие в аду