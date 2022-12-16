Власти Нигерии добились возвращения культурных ценностей из Германии

Абуджа, 16 декабря. Генеральный директор Национальной комиссии по музеям и памятникам Нигерии Абба Иса Тиджани подписал с мэром немецкого Кельна соглашение о возвращении прав на 92 бронзовые статуэтки.
Кроме того, африканские историки провели переговоры с администраторами выставочных центров Гамбурга. Городские власти передадут на родину еще 179 предметов искусства.
На сегодняшний день Германия владеет около 1100 элементами Бенинской коллекции. Присвоенные британскими колониальными войсками ценности были распроданы на аукционах покупателям со всей Европы в конце 19 века.
Программа репатриации национального достояния проводится в рамках соглашений, подписанных на уровне МИД государств. Часть артефактов доставят в нигерийскую столицу в течение года, другие останутся в кельнском музее «Раутенштраух-Йост», но уже на правах аренды.
Ранее власти в Абудже призвали представителей Лондона выполнить соглашения о возврате культурных ценностей. Республика планирует выставить коллекцию Бенинской бронзы в Центре западноафриканского искусства в городе Эдо.