Правозащитник Мельников: всех причастных к зверствам в детском доме нужно привлечь к уголовной ответственности

В конце октября 2022 года в редакцию «Блокнот Воронеж» попали снимки из Бутурлиновского детского дома-интерната для умственно-отсталых детей. На фотографиях видно, как воспитанников учреждения привязывали к кроватям за руки, ноги, шею, также были заметны следы физического насилия.
Общественны резонанс заставил пошевелиться местные правоохранительные органы, однако качественное делопроизводство началось лишь недавно. Вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников направил письмо в Прокуратуру региона, после чего генеральный прокурор взял ситуацию под свой контроль.
В беседе с корреспондентом ФАН правозащитник отмечает, что увиденное на опубликованных фотографиях не может не вызывать ужас.
«Для меня было большим удивлением, когда я обнаружил, что необходимой реакции со стороны департамента соцзащиты Воронежской области не последовало. Они указали на то, что никаких нарушений выявлено не было. Естественно, со своей стороны я принял всевозможные меры, написал генеральному прокурору. Я очень благодарен всем тем журналистам, которые поддержали мое обращение, рассказали об этом. Удалось добиться того, что генеральный прокурор лично поручил провести проверку всех фактов», — делится собеседник издания.
Мельников отмечает, что сейчас, наконец-то, благодаря грамотной работе прокуратуры Воронежской области удалось добиться привлечения к административной ответственности как руководства детского дома за многочисленные нарушения, так и возбуждения уголовного дела, которое сейчас находится в производстве. Также было вынесено предписание в адрес губернатора региона.
«Безусловно, к уголовной ответственности должны быть привлечены все причастные к этим зверствам, в том числе и те воспитатели, которые непосредственно совершали преступления. Должна быть дана соответствующая правовая оценка руководству детского дома, его бездействию и халатности. На мой взгляд, это послужит прецедентом для дальнейшего недопущения действий подобного рода и понимания неотвратимости наказания. Будет уроком для других».
Правозащитник надеется, что, благодаря резонансу со стороны СМИ и генпрокуратуры удалось остановить дальнейшие преступные действия в отношении воспитанников детского дома и никого там больше за шею не привяжут. Это достаточно спорные методы, которые никто применять не должен. В учреждении следует обновить педагогическую команду и убрать всех недобросовестных сотрудников. Должны прийти другие неравнодушные люди, которые будут помогать, обучать, воспитывать в любви и заботе, подчеркивает Мельников.
Также собеседник издания сообщил, что прокуратурой области внесено представление губернатору. Поэтому глава региона не может не отреагировать на это обращение, иначе санкции со стороны надзорного ведомства могут быть более суровыми.
После этого ужасающего случая, который стал достоянием общественности, безусловно должны быть сделаны выводы в контексте подбора сотрудников и медицинского персонала в детских домах. Правозащитник считает, что нужно стараться выявлять жестоких, халатных людей на ранней стадии и не допускать их к воспитанникам. Возможно, имеет смысл проводить дополнительные собеседования с психологом. Нормальный человек так с детьми обращаться не станет.
«Стоит также усилить именно общественный контроль. У нас есть работающий федеральный закон №76 "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания". К этим местам относятся СИЗО, изоляторы временного содержания, психиатрические больницы и многие другие. Я считаю, что в этот документ должны быть внесены изменения с целью дать возможность осуществлять общественный надзор за детскими домами. На мой взгляд, это помогло бы избежать подобного рода случаев», — отмечает Мельников.
Другой вопрос, что среди тех, кто осуществляет этот самый контроль должны быть те, кто искренне желает помочь, с горящим сердцем, неподкупные, небезразличные и неподконтрольные местным органам власти. Это должна быть независимая система, подчеркивает правозащитник. Также стоит увеличить штатную численность Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Например, на многомиллионную Москву штат этой комиссии составляет примерно 40 человек, а это очень мало. Это поможет своевременно выявлять подобного рода инциденты. Кто знает, сколько таких нарушений по всей России.
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