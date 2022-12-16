Правозащитник Мельников: всех причастных к зверствам в детском доме нужно привлечь к уголовной ответственности

Другой вопрос, что среди тех, кто осуществляет этот самый контроль должны быть те, кто искренне желает помочь, с горящим сердцем, неподкупные, небезразличные и неподконтрольные местным органам власти. Это должна быть независимая система, подчеркивает правозащитник. Также стоит увеличить штатную численность Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Например, на многомиллионную Москву штат этой комиссии составляет примерно 40 человек, а это очень мало. Это поможет своевременно выявлять подобного рода инциденты. Кто знает, сколько таких нарушений по всей России.