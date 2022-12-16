Бросивший семью ради беженки британец снова сошелся с украинкой Каркадым

Они продолжили общаться в Сети. Мужчина не смог справиться с разлукой и отправился на Украину, чтобы вновь встретиться с Каркадым. Пара вернулась в Великобританию, а украинка пообещала больше не притрагиваться к алкоголю, пишет Daily Mail.