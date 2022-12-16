Бросивший семью ради беженки британец снова сошелся с украинкой Каркадым

Житель Великобритании Энтони Гарнетт, который бросил семью ради беженки, снова сошелся с украинкой Софьей Каркадым.
История пары началась, когда британская семья приютила в своем доме переселенку с Украины. Через десять дней между Гарнетт и Каркадым завязался роман.
Позже пара объявила о расставании. Мужчина заявил, что украинка злоупотребляла алкоголем и вела себя агрессивно. Беженку отправили на родину во Львов.
Они продолжили общаться в Сети. Мужчина не смог справиться с разлукой и отправился на Украину, чтобы вновь встретиться с Каркадым. Пара вернулась в Великобританию, а украинка пообещала больше не притрагиваться к алкоголю, пишет Daily Mail.