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Бросивший семью ради беженки британец снова сошелся с украинкой Каркадым

Общество
Бросивший семью ради беженки британец снова сошелся с украинкой Каркадым

Житель Великобритании Энтони Гарнетт, который бросил семью ради беженки, снова сошелся с украинкой Софьей Каркадым.

История пары началась, когда британская семья приютила в своем доме переселенку с Украины. Через десять дней между Гарнетт и Каркадым завязался роман.

Позже пара объявила о расставании. Мужчина заявил, что украинка злоупотребляла алкоголем и вела себя агрессивно. Беженку отправили на родину во Львов.

Они продолжили общаться в Сети. Мужчина не смог справиться с разлукой и отправился на Украину, чтобы вновь встретиться с Каркадым. Пара вернулась в Великобританию, а украинка пообещала больше не притрагиваться к алкоголю, пишет Daily Mail.
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