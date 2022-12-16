«Этот день в истории». Что произошло 16 декабря, праздники, факты, люди

Модники сегодня достают из шкафов вещи от Кристиана Диора. 16 декабря 1946 года открылся одноименный модный дом. Скромный стартовый капитал в 6 млн франков и команда из 85 энтузиастов ─ вот и все, что понадобилось для рождения легенды. Кристиан доказал, что буквально каждый человек может воплотить свою мечту, даже если ему сорок один год и к этому времени он пережил банкротство, нищету и туберкулез.