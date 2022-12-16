«Этот день в истории». Что произошло 16 декабря, праздники, факты, люди

О важных исторических событиях, необычных праздниках и звездных именинниках расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории».
16 декабря в мире вспоминают «Бостонское чаепитие». Тогда в прибрежные воды американские колонисты выкинули ящики с чаем. Вряд ли напиток удалось должным образом заварить, хотя на кораблях страсти кипели нешуточные. Отчаявшиеся моряки подняли бунт против засилья Ост-Индской компании, обложившей торговый флот непосильными налогами. Именно английский груз и был утоплен. Вкус ледяного чая совсем не понравился властям, попытавшимся в ответ еще сильнее закрутить гайки. Однако протестующие не стали останавливаться, и после бодрящего напитка залили угнетателей свинцом. Бостонское чаепитие положило начало Американской революции.
Сегодня праздник для ценителей хорошего футбола: 16 декабря был основан футбольный клуб «Милан». Игроки взяли красно-черный цвета формы в честь дьявола, покровителя клуба. При этом официальная эмблема повторяет герб города Милана, крест Святого Георгия. Каким образом итальянские футболисты додумались совместить христианскую и антихристианскую символику ─ одному богу известно.
Модники сегодня достают из шкафов вещи от Кристиана Диора. 16 декабря 1946 года открылся одноименный модный дом. Скромный стартовый капитал в 6 млн франков и команда из 85 энтузиастов ─ вот и все, что понадобилось для рождения легенды. Кристиан доказал, что буквально каждый человек может воплотить свою мечту, даже если ему сорок один год и к этому времени он пережил банкротство, нищету и туберкулез.
Кто из знаменитостей родился сегодня, вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».