Названы различия между симптомами гриппа, коронавируса и ОРВИ

Число заболевших россиян за последнюю неделю выросло на треть, и темпы заражения продолжают расти. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, как отличить коронавирус от гриппа и оперативно начать лечение.
По словам эксперта, грипп всегда наступает внезапно, сопровождается резким подъемом температуры до 40 градусов, которая может держаться до недели. Кроме этих симптомов человека одолевает слабость и озноб, головная боль, ломота в мышцах.
Острая респираторная вирусная инфекция дает о себе знать медленно, с першения в горле или заложенности носа, рассказала Попова. Возникают чихание и кашель. Симптомы нарастают с каждым днем, вплоть до незначительного повышения температуры до 38 градусов.
Сложнее всего отличить коронавирус. В настоящее время он обладает почти тем же набором симптомов, что и ОРВИ. Среди них слабость, головные боли, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа. Иногда течение COVID-19 сопровождается невысокой температурой. Редко возникает кашель и потеря обоняния.
Попова подчеркнула, что самодиагностика важна лишь на начальном этапе. Лечиться самостоятельно без назначения врача строго не рекомендуется, пишет kp.ru.