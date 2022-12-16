Названы различия между симптомами гриппа, коронавируса и ОРВИ

Сложнее всего отличить коронавирус. В настоящее время он обладает почти тем же набором симптомов, что и ОРВИ. Среди них слабость, головные боли, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа. Иногда течение COVID-19 сопровождается невысокой температурой. Редко возникает кашель и потеря обоняния.