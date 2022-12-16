МИД ФРГ раскритиковал Twitter за блокировку аккаунтов ряда журналистов

Руководство социальной сети Twitter не должно самостоятельно решать вопросы относительно свободы средств массовой информации. Об этом заявили в германском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее стало известно, что Twitter закрыл доступ к аккаунтам некоторых представителей прессы, среди которых журналисты CNN и Washington Post. Это решение настолько возмутило МИД ФРГ, что немецкие дипломаты решили оставить свое недовольство на странице в соцсети.
«Свобода прессы не должна включаться и выключаться по желанию. С сегодняшнего дня нижеприведенные журналисты больше не могут следить за нами (в Twitter), комментировать и критиковать нас. Это проблема», — сказано в посте.
Напомним, что не так давно Twitter приобрел американский миллиардер Илон Маск. Социальная сеть обошлась ему в 44 миллиарда долларов.