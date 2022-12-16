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МИД ФРГ раскритиковал Twitter за блокировку аккаунтов ряда журналистов

Политика
МИД ФРГ раскритиковал Twitter за блокировку аккаунтов ряда журналистов

Руководство социальной сети Twitter не должно самостоятельно решать вопросы относительно свободы средств массовой информации. Об этом заявили в германском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее стало известно, что Twitter закрыл доступ к аккаунтам некоторых представителей прессы, среди которых журналисты CNN и Washington Post. Это решение настолько возмутило МИД ФРГ, что немецкие дипломаты решили оставить свое недовольство на странице в соцсети.

«Свобода прессы не должна включаться и выключаться по желанию. С сегодняшнего дня нижеприведенные журналисты больше не могут следить за нами (в Twitter), комментировать и критиковать нас. Это проблема», — сказано в посте.

Напомним, что не так давно Twitter приобрел американский миллиардер Илон Маск. Социальная сеть обошлась ему в 44 миллиарда долларов.
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