Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Гарвардский университет возглавил специалист по меньшинствам

Весь мир
Гарвардский университет возглавил специалист по меньшинствам

Бостон, 15 декабря. Американский социолог Клодин Гэй стала первым представителем темнокожего населения США на посту президента Гарвардского университета.

В должность 30-го президента Гарварда она официально вступит 1 июля 2023 года. Она стала первым темнокожим главой престижного университета и второй женщиной на этом посту. До нее главой Гарварда являлся Лоуренс Бэкоу, возглавивший учреждение в 2018 году.

Клодин Гэй родилась в Нью-Йорке в семье иммигрантов из Гаити. В 1998 году она защитила в Гарварде степень кандидата наук в области государственного правления, в 2006 году начала преподавать там. С 2000 по 2006 год Клодин Гэй работала доцентом, а затем профессором Стэндфордского факультета политических наук. Впоследствии она вернулась в Гарвард, где в 2015 году стала деканом факультета социальных наук. В июле 2018 года она была назначена главой Гарвардского факультета искусств и наук.

Исследования Гэй затрагивали исключительно расовую политику, электорального поведения меньшинств и вопросы идентичности.

В 2018–2019 годах Гэй инициировала контрольную комиссию, которая решила отстранить от должности профессора экономики Роланда Фрайера за якобы неприемлемое сексуальное поведение.

В последние годы вопросы расовых исследований в США были актуализированы движением «Black Lives Matter» (BLM). Инициатива, призывавшая обратить внимание на важность жизней темнокожего населения Америки, очень быстро переросла в череду столкновений с полицией и привела к росту уровня социальной напряженности. Многие активисты BLM смогли стать частью Демократической партии США и агрессивно продвигать свою повестку в политической сфере.
сша blm гарвардский университет гарвард
Военкоры ФАН
Лучшие в аду