Гарвардский университет возглавил специалист по меньшинствам

Клодин Гэй родилась в Нью-Йорке в семье иммигрантов из Гаити. В 1998 году она защитила в Гарварде степень кандидата наук в области государственного правления, в 2006 году начала преподавать там. С 2000 по 2006 год Клодин Гэй работала доцентом, а затем профессором Стэндфордского факультета политических наук. Впоследствии она вернулась в Гарвард, где в 2015 году стала деканом факультета социальных наук. В июле 2018 года она была назначена главой Гарвардского факультета искусств и наук.