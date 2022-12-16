Гарвардский университет возглавил специалист по меньшинствам

Бостон, 15 декабря. Американский социолог Клодин Гэй стала первым представителем темнокожего населения США на посту президента Гарвардского университета.
В должность 30-го президента Гарварда она официально вступит 1 июля 2023 года. Она стала первым темнокожим главой престижного университета и второй женщиной на этом посту. До нее главой Гарварда являлся Лоуренс Бэкоу, возглавивший учреждение в 2018 году.
Клодин Гэй родилась в Нью-Йорке в семье иммигрантов из Гаити. В 1998 году она защитила в Гарварде степень кандидата наук в области государственного правления, в 2006 году начала преподавать там. С 2000 по 2006 год Клодин Гэй работала доцентом, а затем профессором Стэндфордского факультета политических наук. Впоследствии она вернулась в Гарвард, где в 2015 году стала деканом факультета социальных наук. В июле 2018 года она была назначена главой Гарвардского факультета искусств и наук.
Исследования Гэй затрагивали исключительно расовую политику, электорального поведения меньшинств и вопросы идентичности.
В 2018–2019 годах Гэй инициировала контрольную комиссию, которая решила отстранить от должности профессора экономики Роланда Фрайера за якобы неприемлемое сексуальное поведение.
В последние годы вопросы расовых исследований в США были актуализированы движением «Black Lives Matter» (BLM). Инициатива, призывавшая обратить внимание на важность жизней темнокожего населения Америки, очень быстро переросла в череду столкновений с полицией и привела к росту уровня социальной напряженности. Многие активисты BLM смогли стать частью Демократической партии США и агрессивно продвигать свою повестку в политической сфере.