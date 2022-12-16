Виновника ДТП под Томском заключили под стражу на два месяца

Томский районный суд избрал меру пресечения в отношении виновника ДТП на трассе Томск — Мариинск.
ДТП со смертельным исходом произошло 14 декабря. Большегруз столкнулся с машиной скорой помощи, водитель и сотрудники перинатального центра погибли. Мужчина, который управлял грузовиком, получил несколько ушибов и был задержан.
Виновника автомобильной аварии отправили под стражу сроком на два месяца. Свою вину мужчина полностью признает.
Ранее сообщалось, что в Томской области объявлен траур по погибшим медицинским работникам.