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Виновника ДТП под Томском заключили под стражу на два месяца

Происшествия
Виновника ДТП под Томском заключили под стражу на два месяца

Томский районный суд избрал меру пресечения в отношении виновника ДТП на трассе Томск — Мариинск.

ДТП со смертельным исходом произошло 14 декабря. Большегруз столкнулся с машиной скорой помощи, водитель и сотрудники перинатального центра погибли. Мужчина, который управлял грузовиком, получил несколько ушибов и был задержан.

Виновника автомобильной аварии отправили под стражу сроком на два месяца. Свою вину мужчина полностью признает.

Ранее сообщалось, что в Томской области объявлен траур по погибшим медицинским работникам.
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